Son dakika: Merkez Bankası ödeme sistemlerinde yeni kararı duyurdu!

Ödemeler ekosisteminde liralaşma odaklı her türlü teknolojik yeniliğin hızlı bir şekilde uyarlanmasına yönelik gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Orta ve uzun dönem amacı lirayla ödemelerin en pratik, kolay, ucuz ve kapsayıcı ödeme aracı olmasını sağlamak ve sürdürmek olan TCMB'nin 15 Eylül 2021'de ilan ettiği Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu da bu yönde sürmekte olan bir diğer çalışmadır. FAST sisteminin, alışveriş işlemlerinde nakit ödeme yöntemine tamamlayıcı bir alternatif ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmalar TCMB ve Bankalararası Kart Merkezi tarafından sürdürülmektedir. TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin liraya kadar işlem yapılabilecektir. TR Karekod'un yaygınlaşarak hayatımıza girmesiyle vatandaşlarımız alışverişlerde iş yeri tarafından oluşturulan ödeme karekodunu mobil uygulamalarıyla okutarak FAST sistemi altyapısıyla anlık ödeme gerçekleştirebilecektir."