Almanya'da gündem elektrik fiyatları: Son 20 yılın en yüksek seviyesinde! Halk yüksek enerji faturalarıyla karşı karşıya kalacak
Avrupa'nın enerji krizi derinleşiyor. Son olarak Almanya'da spot piyasada elektrik fiyatları, 2021 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 2 kattan fazla artışla son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede 2020'de 30 avro olan megavatsaat başına ortalama elektrik toptan satış fiyatı, geçen yıl ortalama 97 avroya yükseldi. Uzmanlar, fiyatlardaki artış nedeniyle hanelerin çok daha yüksek enerji faturalarıyla karşı karşıya kalacağını öngörüyor.
Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur verilerine göre, 2020'de 30 avro olan megavatsaat başına elektrik toptan satış fiyatı geçen yıl ortalama 97 avroya yükseldi.
SON 20 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ
Ülkede, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 223 artarak son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşan spot piyasada elektrik fiyatının, haziran-aralık döneminde keskin bir artış göstermesi dikkati çekti.
Haziran 2021'de 74,08 olan megavatsaat başına ortalama elektrik toptan satış fiyatı, Aralık 2021'de 221 avroya, Avrupa'da enerji krizinin yaşandığı 20-26 Aralık haftasında da 293 avroya kadar çıktı.
YÜKSEK ELEKTRİK FATURALARI BEKLENİYOR
Elektriği satın almak için toptan fiyat ödeyen enerji şirketleri, daha sonra tüketicilere satıyor. Toptan satış, üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğu için değişimler gelecekteki fiyat eğilimlerine yönelik gösterge niteliği taşıyor.
Uzmanlar, toptan elektrik fiyatlarındaki artış nedeniyle Almanya'da hanelerin çok daha yüksek enerji faturalarıyla karşı karşıya kalacağı öngörüsünde bulunuyor.
FİYATLARDAKİ SERT YÜKSELİŞİN NEDENLERİ
Salgın sürecinde 2020'de uygulanan sert kısıtlamaların ardından toparlanma döneminde enerji arzındaki dar boğazlar, Almanya'da 2021 ve 2022'de fiyatların yüksek olmasının ana nedeni olarak gösteriliyor.
Köln Üniversitesi Enerji Ekonomisi Enstitüsünün yaptığı analizde, Almanya'da elektrik fiyatlarının 2021 ve sonrasında yüksek olmasının ana nedeninin yüksek doğal gaz fiyatları olduğu belirtildi.
Analizde, salgının başladığı 2020'de bütün dünyada elektrik, doğal gaz ve taş kömürü talebinde düşüş yaşandığına işaret edilerek, "2020'de elektrik 2019'a göre önemli ölçüde daha ucuzdu. 2021 boyunca küresel ekonomi toparlandı, böylece yakıt fiyatları fırladı. Bunun ve yüksek karbon emisyon fiyatlarının bir sonucu olarak geçen yıl özellikle elektrik fiyatları keskin bir şekilde yükseldi." ifadelerine yer verildi.
ENERJİ KRİZİ ENDİŞESİ
Almanya, doğal gazı hem ısınma hem de elektrik üretimi için kullanıyor. 2020-2021'de uzun ve soğuk kış şartları nedeniyle ülkenin doğal gaz rezervleri daha fazla tükenirken, Gas Infrastructure Europe verilerine göre, 30 Ocak itibarıyla ülkede gaz depolama tesislerinin doluluk oranı yüzde 36,88'e geriledi. Söz konusu oran, 2020'de yüzde 90 seviyesinde bulunuyordu.
Ekonomik toparlanma Asya'da talebi artırırken, Rus boru hatları aracılığıyla Avrupa'ya doğal gaz teslimatları da azaldı. Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattına yönelik siyasi tartışmalar gaz tedarik sorununu büyüttü. Almanya, Batılı ülkelerden gelen baskılardan sonra boru hattının ruhsatlandırılmasını erteledi.
Avrupa'da vadeli doğal gaz piyasasında fiyatlar, Rusya'nın düşük enerji arzı, Avrupa'da soğuk havanın etkili olması ve enerji krizi endişeleriyle yükseldi.
2021'DE 3 NÜKLEER SANTRALİ KAPATILDI
ABD ve Körfez bölgesinden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatları ise Asya ülkeleriyle rekabet ve yüksek fiyatlar nedeniyle gaz tedarikinde yaşanan dar boğaza çare olamadı.
Olumsuz hava koşulları, ülkede 2021'de başta rüzgar santralleri olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminde düşüşe neden olurken, Almanya, Aralık 2021'de 6 nükleer santralinden 3'ünü kapattı.
Ülkede elektriğin pahalı olmasının bir nedeninin de elektrik fiyatlarında temiz enerji finansman sisteminin uygulanması olduğu belirtiliyor.
Öte yandan, Almanya'da gaz ve elektrik tedariki sözleşmeleri uzun dönemli veya yıllık olarak yenilendiği için fiyat artışları müşteriye hemen yansıtılmıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arif Şentürk öldü mü, sağlık durumu nasıl? Rumeli türküleri ile tanınan Arif Şentürk kimdir, kaç yaşında?
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED Şubat ayı faiz kararı ne zaman çıkacak?
- Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır?
- İlker Aycı kimdir? Hindistan Hava Yolları (Air India) CEO'su olan İlker Aycı kaç yaşında, nereli?
- 2. dönem ara tatil ne zaman? 2022 Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB'den tatil açıklaması
- Rusya Ukrayna savaşı çıktı mı? Rusya Ukrayna son durum nedir, kim hangi ülkeyi destekliyor?
- Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2022 mazot gübre parası ne zaman hangi tarihte yatar?
- FAST limiti ne kadar oldu? 2022 FAST para transferi işlemi ile kaç para gönderilebiliyor? Merkez Bankası açıkladı
- Super Bowl Halftime Show nasıl izlenir? Super Bowl Halftime Show izleme yolları nelerdir?
- Rumeysa Gelgi kimdir, kaç yaşında? Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi kim?
- ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022 ATA AÖF bahar dönemi ders kayıtları nasıl yapılır? Sınavlar ne zaman?
- KDV hangi ürünlerde düştü? KDV indirimi hangi ürünlere geldi?