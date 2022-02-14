Almanya’da gündem elektrik fiyatları: Son 20 yılın en yüksek seviyesinde! Halk yüksek enerji faturalarıyla karşı karşıya kalacak

2021'DE 3 NÜKLEER SANTRALİ KAPATILDI

ABD ve Körfez bölgesinden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatları ise Asya ülkeleriyle rekabet ve yüksek fiyatlar nedeniyle gaz tedarikinde yaşanan dar boğaza çare olamadı.

Olumsuz hava koşulları, ülkede 2021'de başta rüzgar santralleri olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretiminde düşüşe neden olurken, Almanya, Aralık 2021'de 6 nükleer santralinden 3'ünü kapattı.

Ülkede elektriğin pahalı olmasının bir nedeninin de elektrik fiyatlarında temiz enerji finansman sisteminin uygulanması olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Almanya'da gaz ve elektrik tedariki sözleşmeleri uzun dönemli veya yıllık olarak yenilendiği için fiyat artışları müşteriye hemen yansıtılmıyor.



