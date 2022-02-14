DAP halk arz tarihleri açıklandı mı, ne zaman? DAP hisse fiyatı ne kadar, borsa kodu nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konut sektörünün önde gelen ismi DAP Gayrimenkul Geliştirme, Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde halka açılıyor. irketin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olarak belirlendi. İşte, DAP halk arz tarihleri açıklandı mı, ne zaman? DAP hisse fiyatı ne kadar, borsa kodu nedir?