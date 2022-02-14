DAP halk arz tarihleri açıklandı mı, ne zaman? DAP hisse fiyatı ne kadar, borsa kodu nedir?
DAP halk arz tarihleri açıklandı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda 33 aracı kurumdan talep girilebilecek. Halka açıklık oranı ise yüzde 15.01 olarak belirlendi. İşte, DAP halk arz tarihleri açıklandı mı, ne zaman? DAP hisse fiyatı ne kadar, borsa kodu nedir?
DAP halk arz tarihleri açıklandı mı, ne zaman? DAP hisse fiyatı ne kadar, borsa kodu nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konut sektörünün önde gelen ismi DAP Gayrimenkul Geliştirme, Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde halka açılıyor. irketin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olarak belirlendi. İşte, DAP halk arz tarihleri açıklandı mı, ne zaman? DAP hisse fiyatı ne kadar, borsa kodu nedir?
DAP HALKA ARZ TARİHLERİ NE ZAMAN?
15-18 Şubat'ta talep toplayacak DAP Gayrimenkul Geliştirme, 18,50 TL'lik fiyatla 30,02 milyon adetlik nominal payı halka arz edecek. Böylelikle halka arzdan 555 milyon liralık gelir bekleniyor. Şirket arzdan sonra 180 gün sermaye artırımı yapmama taahhüdünde bulundu. 30 Gün boyunca da fiyat istikrarı işlemleri için 300 milyon liralık fon oluşturulması planlanıyor. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak halka arzda, halka açılan pay 30,02 milyon adet nominal pay olarak belirlendi.
DAP Gayrimenkul halka arzı yatırımcılara oransal şekilde dağıtılacak. Söz konusu payların yüzde 50'si bireysel yüzde 40'ı yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10'luk paylar ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara arz edilecek.
DAP HİSSE FİYATI NE KADAR, BORSA KODU NEDİR?
DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki işlem kodu "DAPGM" olacağı duyuruldu.
SPK Onay Tarihi: 10 Şubat 2022
Talep Toplama Süresi: 3 iş günü
Halka Arz Edilecek Pay (nominal değerli): 30.020.000
Hisse Fiyatı: 18,50 TL
Halka Arz Yöntemi: Oransal Dağıtım (Taslak İzahnameye Göre)
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