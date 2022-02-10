ABD artan elektrik fiyatlarına çözüm arıyor! Joe Biden elektrik şirketleri temsilcilerini topladı! Aylık 117 dolarlık fatura...
ABD Başkanı Joe Biden ülkede yükselen elektrik faturaları nedeniyle enerji şirketlerinin CEO'ları ile bir araya geldi. Biden son yıllarda temiz enerji kaynaklarına yatırım yapmaları gerektiğini vurgularken "Bu, tamamen ailelerin ödediği enerji faturalarının düşürülmesi ve enerji hatlarının korunmasıyla ilgili bir durum." ifadelerini kullandı. ABD'de 2020 verilerine göre ortalama hane halkının enerji harcaması 117 dolar olarak gerçekleşti.
ELEKTRİK FATURALARININ YÜKSEKLİĞİNDEN ŞİKAYET EDİLİYOR
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da ülkedeki önde gelen elektrik firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi ve enerji faturalarının düşürülmesinden yenilenebilir enerji çalışmalarına kadar çeşitli konuları ele aldı.
"Yeniden Daha İyi Yapalım" başlıklı ekonomi planının ülkedeki istihdam ve yatırım alanlarına yeni fırsatlar getireceğini ve iklim değişikliğiyle mücadele için hayati önemde olduğunu ifade eden Biden, "Yenilenebilir enerji, 'Yeniden Daha İyi Yapalım' planımın en önemli unsurlarından biri." ifadesini kullandı.
TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELMEK İSTİYORLAR
Temiz enerji kaynaklarının ABD'nin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, bazı Amerikan firmalarının son yıllarda temiz enerji kaynakları kullanmak için büyük yatırımlar yaptığını anlattı.
Elektrikli araçların da bu süreçte önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken Biden, yönetiminin bu yöndeki çabaları desteklediğine dikkat çekti.
ENERJİ FATURALARI HALKI ZOR DURUMDA BIRAKIYOR
Biden, yenilenebilir enerji çalışmalarının hane halklarının ödediği enerji faturalarının düşürülmesi konusunda en önemli unsur olduğunun altını çizerek, "Bu, tamamen ailelerin ödediği enerji faturalarının düşürülmesi ve enerji hatlarının korunmasıyla ilgili bir durum." değerlendirmesini yaptı.
"2035 yılına kadar yüzde 100 temiz elektrik sistemine geçmek temel amacımız, bunun vaadini verdik ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz." diyen Biden, yenilenebilir enerji alanına yapılacak yatırımları güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
HANE HALKI BAŞINA 117 DOLAR ÖDENİYOR
ABD Enerji Bakanlığının verilerine göre 2020 yılında ülkedeki ortalama hane halkı enerji harcaması 117 dolar olarak gerçekleşti ve yıllık bazda elektrik fiyatları yüzde 6,3 düzeyinde arttı.
KARAR SENATOYA SUNULACAK
Aralık ayında Temsilciler Meclisinden geçen fakat Senatoda bazı Demokrat isimlerin de hayır oyu kullanmasıyla takılan 2,2 trilyon dolarlık söz konusu plan, Biden'ın yenilenebilir enerji ile ilgili en önemli adımı olarak değerlendiriliyor. Söz konusu planın Senatodan geçebilmesi için daha önce tasarıyı engelleyen Demokrat senatörler Joe Manchin ve Kyrsten Sinema ile birçok kez görüşen Biden, bu süreçte çeşitli sektör temsilcilerini de Beyaz Saray'da ağırlıyor.
2030'DA TAŞITLARIN YARISI ELEKTRİKLİ OLACAK
ABD'de 2030'da Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan 17 milyon araba ve kamyonun yarısı elektrikli olacak. Ve bu durum daha sonraki bir yönetim tarafından bozulsa bile, Uluslararası Enerji Ajansı, piyasa güdümlü talebin yollarda benzer sayıda yeni elektrikli araçlara yol açacağını ve egzoz emisyonlarının yanında kentsel kirliliği ve genel sera gazı emisyonlarının önemli ölçüde azaltacağını tahmin ediyor.
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