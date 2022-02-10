ABD artan elektrik fiyatlarına çözüm arıyor! Joe Biden elektrik şirketleri temsilcilerini topladı! Aylık 117 dolarlık fatura...

TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELMEK İSTİYORLAR



Temiz enerji kaynaklarının ABD'nin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, bazı Amerikan firmalarının son yıllarda temiz enerji kaynakları kullanmak için büyük yatırımlar yaptığını anlattı.



Elektrikli araçların da bu süreçte önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken Biden, yönetiminin bu yöndeki çabaları desteklediğine dikkat çekti.

ENERJİ FATURALARI HALKI ZOR DURUMDA BIRAKIYOR



Biden, yenilenebilir enerji çalışmalarının hane halklarının ödediği enerji faturalarının düşürülmesi konusunda en önemli unsur olduğunun altını çizerek, "Bu, tamamen ailelerin ödediği enerji faturalarının düşürülmesi ve enerji hatlarının korunmasıyla ilgili bir durum." değerlendirmesini yaptı.



"2035 yılına kadar yüzde 100 temiz elektrik sistemine geçmek temel amacımız, bunun vaadini verdik ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz." diyen Biden, yenilenebilir enerji alanına yapılacak yatırımları güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini belirtti.