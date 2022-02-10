Artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili çarpıcı araştırma: Türkiye, Avrupa’nın en ucuz ülkesi

HEPI'nin hazırladığı diğer bir tabloda Avrupa ülkelerinin başkentlerindeki doğal gaz faturalarında yer alan enerji bedeli dışı kalemlerin dağılımı bulunuyor. Buna göre Türkiye, enerji bedeli dışı bedeller toplamı (vergiler dahil) en düşük olan 22. ülke.

Türkiye'de vatandaş, doğal gazın toplam maliyetinin ne kadarını ödüyor? Türkiye, şu an da doğal gazda %99 oranında dışa bağımlı. Keşfedilen rezervlerin kullanıma alınması ve diğer keşiflerle birlikte bu oranın yakın zamanda düşmesi bekleniyor.

FATURANIN YÜZDE 72'SİNİ DEVLET ÖDÜYOR

Türkiye, doğal gazdaki yüzde 99'luk bağımlılığına rağmen, vatandaşa gelen faturanın %72'sini ödüyor.2600 TL doğal gaz faturası ödeyen bir aile için devletin yurt dışına yaptığı ödeme 10.276 TL. Dağıtım şirketi ise 395 TL alıyor. 23 TL ÖTV, 406 TL KDV hesabı var. Devletin bu durumdaki net sübvansiyonu 7418 TL yani faturanın yüzde 72'si.

ELEKTRİK FİYATLARI

Avrupa'da son 1 yılda elektrik fiyatları 4 kat arttı. Elektrik faturaları baz alındığında 2020'den 2022 yılına kadar İspanya'da 476 euro, İtalya'da 939 euro, İngiltere'de 941 euro, Almanya'da 568 euro ve Fransa'da 730 euroluk artış meydana geldi.