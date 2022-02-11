Son dakika: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Faiz artırmak enflasyonu düşürmez ekonomiye zarar verir

'HEMEN SONUÇ ALAMAZSINIZ'

Foreks'in de aktardığı habere göre, Avrupa Merkez Bankası'nın rekor enflasyonu düşürmek için bir şey yapmadığına yönelik eleştiriye ise "Bizim görevimiz fiyat istikrarını korumak. Bu tehlikedeyse, harekete geçiyoruz. Verdiğimiz herhangi bir kararın tam etkisi genellikle dokuz ila 18 ay sonrasına kadar hissedilmiyor. Bunu dikkate almalıyız" karşılığını verdi.





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