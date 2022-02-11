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İstanbul Havalimanı ‘Yılın Havalimanı’ ödülüne ikinci kez layık görüldü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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İstanbul Havalimanı ‘Yılın Havalimanı’ ödülüne ikinci kez layık görüldü

İstanbul Havalimanı, dünya havacılık sektörünün prestijli yayınları arasında gösterilen ‘Air Transport Awards’ ödüllerinde 2021’in ardından bu yıl da ‘Yılın Havalimanı’ seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

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