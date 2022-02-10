Yüksek elektrik faturasına indirim gündemde mi? Bakanlık harekete geçti! İşte masadaki formül

EN YÜKSEK BEDELİ ESNAF ÖDÜYOR

Son artışlarla birlikte küçük ticarethanelerde elektrik birim maliyeti vergiler hariç 2.23 TL'yi buluyor. Ev veya ticarethane aboneleri için belediyeye tüketim tutarı üzerinden yüzde 5 elektrik tüketim vergisi (BTV) ödeniyor. Sanayi grubu abonelerinden yüzde 1 vergi alınıyor. Elektrik faturasından yüzde 18 KDV kesiliyor. Vergiler eklenince esnafın birim elektrik maliyeti 2.74 TL'ye çıkıyor. Sanayide bu rakam 2.28 TL. Meskenlerde ise ilk kademede 1.37, ikinci kademede 2.06 TL olarak güncellendi. Hükümet konutlarda elektrik tarifesini kademelendirmişti.

EN YÜKSEK BEDELİ ESNAF ÖDÜYOR

Son artışlarla birlikte küçük ticarethanelerde elektrik birim maliyeti vergiler hariç 2.23 TL'yi buluyor. Ev veya ticarethane aboneleri için belediyeye tüketim tutarı üzerinden yüzde 5 elektrik tüketim vergisi (BTV) ödeniyor. Sanayi grubu abonelerinden yüzde 1 vergi alınıyor. Elektrik faturasından yüzde 18 KDV kesiliyor. Vergiler eklenince esnafın birim elektrik maliyeti 2.74 TL'ye çıkıyor. Sanayide bu rakam 2.28 TL. Meskenlerde ise ilk kademede 1.37, ikinci kademede 2.06 TL olarak güncellendi. Hükümet konutlarda elektrik tarifesini kademelendirmişti.