Yüksek elektrik faturasına indirim gündemde mi? Bakanlık harekete geçti! İşte masadaki formül
Başkan Erdoğan yüksek elektrik faturaları için talimat verdi. Bakanlık çalışma başlattı. Konutlarda kilovatsaat sınırının yükseltilmesi gündemde. Esnafa kademeli tarife planlanıyor. Cemevleri ticarethane tarifesinden çıkarılacak
Elektrik faturaları için düğmeye basıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek elektrik faturalarına karşı sorun yaşayan cemevleri, dernekler ve vakıfların elektrik faturalarının en düşük tarifeye alınması için talimat verdi. Ticari işletmeler için özel bir formülle destek sağlanacağı öğrenilirken, vatandaşları kapsayacak bir destek paketi için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
10 GÜNE AÇIKLANIYOR
Cemevleri ve vakıfların ticarethane tarifesinden çıkarılması yönünde adım atıldığı öğrenildi. Gerekli düzenlemeyle birlikte cemevleri, dernekler ve vakıflar en düşük tarifeye alınacak. Esnaf, bakkal, restoran gibi işletmelerin olduğu ticarethane abonesi grubuna da özel bir formülle destek sağlanacağı belirtiliyor. Söz konusu düzenlemeleri içeren destek paketlerinin bir hafta veya 10 gün içerisinde açıklanacağı öğrenildi.
TALEPLERİ ALDIK DEĞERLENDİRİYORUZ
Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, esnfa, küçük işletmeler ve birtakım STK'lardan indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük talepler geldiğini belirterek, "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu talepleri değerlendiriyor. Hepsini değerlendiriyoruz" dedi.
DAĞ: KİLOVAT SINIRI YÜKSELECEK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında elektrik tarifelerindeki sıkıntılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Dağ, "Hem kademeli tarifede sınırın yükseltilmesi hem vergiyle ilgili durumlar hem de sübvanse olabilir. Bu bütçeyle birlikte değerlendirme yapılacak bir pozisyon" dedi. Dağ, dünyadaki emtia fiyatlarının bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle temelden bir çözüm olacağını da söyledi.
Elektrik faturaları için düğmeye basıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek elektrik faturalarına karşı sorun yaşayan cemevleri, dernekler ve vakıfların elektrik faturalarının en düşük tarifeye alınması için talimat verdi. Ticari işletmeler için özel bir formülle destek sağlanacağı öğrenilirken, vatandaşları kapsayacak bir destek paketi için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
10 GÜNE AÇIKLANIYOR
Cemevleri ve vakıfların ticarethane tarifesinden çıkarılması yönünde adım atıldığı öğrenildi. Gerekli düzenlemeyle birlikte cemevleri, dernekler ve vakıflar en düşük tarifeye alınacak. Esnaf, bakkal, restoran gibi işletmelerin olduğu ticarethane abonesi grubuna da özel bir formülle destek sağlanacağı belirtiliyor. Söz konusu düzenlemeleri içeren destek paketlerinin bir hafta veya 10 gün içerisinde açıklanacağı öğrenildi.
TALEPLERİ ALDIK DEĞERLENDİRİYORUZ
Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, esnfa, küçük işletmeler ve birtakım STK'lardan indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük talepler geldiğini belirterek, "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu talepleri değerlendiriyor. Hepsini değerlendiriyoruz" dedi.
DAĞ: KİLOVAT SINIRI YÜKSELECEK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon programında elektrik tarifelerindeki sıkıntılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Dağ, "Hem kademeli tarifede sınırın yükseltilmesi hem vergiyle ilgili durumlar hem de sübvanse olabilir. Bu bütçeyle birlikte değerlendirme yapılacak bir pozisyon" dedi. Dağ, dünyadaki emtia fiyatlarının bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle temelden bir çözüm olacağını da söyledi.
EN YÜKSEK BEDELİ ESNAF ÖDÜYOR
Son artışlarla birlikte küçük ticarethanelerde elektrik birim maliyeti vergiler hariç 2.23 TL'yi buluyor. Ev veya ticarethane aboneleri için belediyeye tüketim tutarı üzerinden yüzde 5 elektrik tüketim vergisi (BTV) ödeniyor. Sanayi grubu abonelerinden yüzde 1 vergi alınıyor. Elektrik faturasından yüzde 18 KDV kesiliyor. Vergiler eklenince esnafın birim elektrik maliyeti 2.74 TL'ye çıkıyor. Sanayide bu rakam 2.28 TL. Meskenlerde ise ilk kademede 1.37, ikinci kademede 2.06 TL olarak güncellendi. Hükümet konutlarda elektrik tarifesini kademelendirmişti.
EN YÜKSEK BEDELİ ESNAF ÖDÜYOR
Son artışlarla birlikte küçük ticarethanelerde elektrik birim maliyeti vergiler hariç 2.23 TL'yi buluyor. Ev veya ticarethane aboneleri için belediyeye tüketim tutarı üzerinden yüzde 5 elektrik tüketim vergisi (BTV) ödeniyor. Sanayi grubu abonelerinden yüzde 1 vergi alınıyor. Elektrik faturasından yüzde 18 KDV kesiliyor. Vergiler eklenince esnafın birim elektrik maliyeti 2.74 TL'ye çıkıyor. Sanayide bu rakam 2.28 TL. Meskenlerde ise ilk kademede 1.37, ikinci kademede 2.06 TL olarak güncellendi. Hükümet konutlarda elektrik tarifesini kademelendirmişti.
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