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Emekli olma planları yapanlar dikkat! Maaşı artırma fırsatı: 1261 günün önemi büyük

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Emekli olma planları yapanlar dikkat! Maaşı artırma fırsatı: 1261 günün önemi büyük

Emekli olma planları yapanlar için birçok kritik detay var. Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaş şüphesiz ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Emeklilik hesanı yapılırken ne kadar maaş alınacağı da araştırılıyor. Eğer farklı kurumlarda çalışmanız varsa ve maaşınız yüksek olsun istiyorsanız, son 1261 güne dikkat edin. İşte emekli olmayı düşünenleri yakından ilgilendiren o ayrıntılar...

Her çalışanın hayali iyi bir maaşla emekli olmak. SSK, Bağ-Kur, ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor.

Haliyle alacakları maaş ve zamlar da bağlı olunan kurumlara göre değişiklik gösteriyor.

TARİHE DİKKAT!
Ancak son 3.5 yıl, yani 1261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz.

Emeklilik tarihinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

Dolayısıyla 10 yıl Bağ- Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan emekli olabiliyorsunuz.

Böylece Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkanınız doğuyor.

Son 7 yıl, takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı. Eşitlik halinde de son kuruma bakılıyor.

HİZMET BİRLEŞTİRMESİ NE ZAMAN YAPILMALI?
Birden fazla kurumda çalışmanız varsa hizmet birleştirmesi yaparak prim sayılarınızı tamamlayabilirsiniz.

Bunun için emeklilik döneminiz gelmeden bir süre önce SGK'ya başvurarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzun mutlaka yazılı olması gerekiyor.

MEMURLARA AVANTAJI VAR
Memurların hizmet birleştirmesi yapmaları onlara farklı avantajlar da sağlıyor.

Memurlar hizmet birleştirmesi yaparak 1 Ekim 2008 öncesi hizmetleriyle emekli aylığına esas teşkil eden derece ve kademelerini yükseltebiliyor. Böylece maaşları da artıyor.

Erken emekli olma formülü ERKEN EMEKLİ OLMA FORMÜLÜ

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