Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturası düzenlemesi nasıl olacak? 4 yöntem masada!
Elektrik faturası düzenlemesi nasıl olacak? Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturalarına yeni düzenleme yolda! Elektrik faturalarına yapılan zam nedeniyle hem işletmeler hem de konutlarda yaşayan vatandaşlar zor duruma düştü. Faturalarda yaşanan büyük artışlar nedeniyle itirazlar çoğalmaya başladı. Elektrik faturalarında indirim olup olmayacağı ise merak edilmeye başlandı. Peki; elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturası düzenlemesi nasıl olacak? İşte detaylar!
Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturası düzenlemesi nasıl olacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte yeni tarife için EPDK ve Bakanlığın talepleri değerlendirdiğini söylerken gözler faturalarda yapılacak yeni düzenlemelere çevrildi. Elektrik faturaları düşecek mi sorusunun cevabı gündemde araştırılmaya başlandı. Tüketicilerden gelen şikayetler üzerine elektrik faturalarındaki son durum haberimizde…
ELEKTRİK FATURALARI DÜŞECEK Mİ?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli sosyal kesimlerden indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük taleplerin olduğunu belirterek, "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı, çıkınca kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.
Dönmez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elektrikte kademeli tarifede 210 kilovatsaat sınırının 1 Şubat itibarıyla uygulanmaya başlandığını kaydetti.
Çeşitli sosyal kesimlerden indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük taleplerin olduğunu ifade eden Dönmez, "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı, çıkınca kamuoyuyla paylaşacağız. Esnaflarımız, küçük işletmeler ve birtakım STK'lerden gelen talepler var. Hepsini değerlendiriyoruz." diye konuştu.
Dönmez, Azerbaycan'ın şubat başı itibarıyla Türkiye'ye günlük 4-5 milyon metreküp ilave doğal gaz gönderdiğine de değinerek, ilave akışın da devam ettiğini söyledi.
İran'dan gelen gazın henüz beklenen seviyede olmadığını aktaran Dönmez, "İran'dan gelen doğal gazda belli oranda bir akış sağlandı. Bunları değerlendiren BOTAŞ, sanayiye olan kısıtlamayı dün itibarıyla kaldırmış oldu. Gaz ve elektrikte herhangi bir kısıtlama söz konusu değil." bilgisini paylaştı.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, üzerinde çalışılan 4 formülle ilgili detayları canlı yayında anlattı.
1- ESNAFA YENİ TARİFE: Yılın başında kademeli tarife konutlar için getirildi. Kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayi grubunun elektrik tarifesi yüzde 126, ticarethane tarifesi yüzde 128 oranında artırıldı. Ticarethane tarifesinde çoğunlukla esnaf yer alıyor. Son günlerde gelen faturalardan şikayet eden esnafa yönelik bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Bu çalışmanın esnafa yönelik bir tarife modeli olduğu belirtiliyor. Konutlardaki kademeli fatura gibi bir modelin esnaf için de söz konusu olabileceği ancak bunun tüketim üzerinden olup olmayacağı belli değil.
2- KW'NİN YÜKSELTİLMESİ: Bu yılın başında konutlarda kademeli tarife getirilirken sınır düşük tutulmuş ve 150 kw olarak belirlenmişti. Gelen şikâyetler üzerinde sınır 210 KW'ye çıkarıldı. Ancak bir ailenin ortalam tüketim tutarı 230 KW olarak kabul görüyor. Bunun için 210 KW'lik sınırın 230 KW'ye çıkarılabileceği kulislerde dile getiriliyor.
3- YÜKSEK KADEMEDEKİ ZAM ORANININ DÜŞÜRÜLMESİ: Bir başka alternatifin konutlarda ikinci kademeye getirilen yüzde 127'lik zam oranın düşürülmesi olduğu ifade ediliyor.
4- DAĞITIM BEDELİNİN DÜŞÜRÜLMESİ: Enerjinin üretim tesislerinden çıkışı ile başlayan ve tüketim noktasına kadar ulaşmasını sağlayan şebekenin kullanım bedeli olarak tüketicilerden tahsil edilen dağıtım bedelinin düşürülebileceği de alternatifler arasında sıralanıyor.
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