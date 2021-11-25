Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle bir araya geldi
SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ | Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı. 1.5 saat sürecek toplantının ardından Başkan Kavcıoğlu'nun açıklama yapması bekleniyor.
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı.
İstanbul Etiler'de bulunan Türkiye Bankalar Birliği'ndeki toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceo'su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katılıyor.
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