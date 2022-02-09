2022 Borsa İstanbul’un yılı olacak! Dikkat çeken rapor

Tüm dünyada 2022'nin ana konusunun enflasyon olacağı vurgulanan raporda, "Salgının en yoğun döneminde üretim ve lojistik sorunları nedeniyle tüm ekonomilerde arz kaynaklı enflasyon görülürken, toparlanmayla birlikte bu kez talep enflasyonu kendini hissettirmeye başladı. Parasal otoriteler bu tehdide parasal gevşemeyi kesip, faiz artırarak tepki vermeye başladı. 2022'de dünya piyasalarının yönünü bu uygulamaların zamanlaması ve şiddeti belirleyecek. Gelişmiş ülkelerin parasal sıkılaştırmaya gittiği bir dünyada gelişmekte olan ülkelerin çok farklı bir yön izlemeleri beklenemez. Bu nedenle 2022'de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hamlelerine bağlı olarak birçok gelişen ülkede de benzer hareketler görmeye devam edeceğiz." değerlendirmeleri yapıldı.

Raporda, dünya ekonomisi böyle bir döneme girerken Türkiye ekonomisinde farklı bir hikayenin izlendiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Geleneksel politikalardan farklı yöntemler uygulanan ülkemizde henüz makro dengelerin de piyasalardaki oynaklığın da tam olarak oturmadığını görüyoruz. Yeni ekonomik model ile cari fazla veren bir ekonomi olmayı amaçlayan Türkiye'de bundan sonraki süreçte politika faizinin enflasyonun altında tutulmaya devam edileceğini düşünüyoruz. TL'nin değerlenmekte zorlanacağı böyle bir ortamda Merkez Bankasının zaman zaman müdahalelerle kurları dengelemeyi denediğini göreceğiz, ancak sınırlı bir rezervle bunu sürdürmek güç olacağı için kur korumalı mevduat, kurumsal yatırımcılara forward döviz kuru verilmesi, enflasyona endeksli mevduat/tahvil gibi ürünlerin çeşitlendirilmesi ile yerli yatırımcının döviz talebinin kontrol altında tutulmasına çaba sarf edilecek."