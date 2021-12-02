Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir araya geldi! Para politikası mesajı: 2022’de etkilerini göreceğiz

Merkez Bankası döviz piyasasına yapılan müdahale sonrası yatırımcılarla kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

PARA POLİTİKASI TİCARİ KREDİLERİ OLUMLU ETKİLEDİ

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Para politikası ticari kredileri olumlu etkiledi, ama kredi büyümesi ortalama altında. Cari işlemler dengesi ağustos ve eylül aylarında fazla verdi, yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti." dedi.

"Firmaların yatırım iştahı yüksek seviyelere geldi" diyen Kavcıoğlu, "Rezervlerimiz son dönemde artış eğilimine girdi. Kararlı şekilde rezerv artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıda öne çıkan başlıklar şöyle:

''Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.

Cari işlemler dengesi , ağustos ve eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.

Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz.

Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir.

Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz.

MERKEZ'DEN MÜDAHALE

Ekonomistler toplantıda 2014'ten sonra ilk kez gerçekleştirilen döviz piyasası müdahalesinin önemli başlıklardan biri olacağını ifade ediyor. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Merkez Bankası en son Ocak 2014 tarihinde 3.2 milyar dolarlık doğrudan satım müdahalesinde bulunmuştu.