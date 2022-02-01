Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yabancı yatırımcı için kritik görüşme!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'ye yapılacak yatırımlar hakkında çalışmalarına devam ediyor. Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud- Basso ile görüştü.
Bakan Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud- Basso ve ekibiyle görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Nebati, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Odile Renaud- Basso ve ekibiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın önümüzdeki dönemde ülkemizdeki yatırımlarını ve potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'ye yapılacak yatırımlar hakkında çalışmalarına devam ediyor. Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud- Basso ile görüştü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Recep ayında çekilecek tesbihler nelerdir? Recep ayında okunacak dualar nelerdir?
- Milli maç ne zaman? Portekiz - Türkiye maçı bu hafta mı oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final takvimi!
- Okullar ne zaman açılacak? 2022 yarıyıl tatili uzatıldı mı, ne zaman bitecek? MEB 2. dönem ne zaman başlıyor?
- Hızır orucu nedir? Hızır orucu ne zaman tutulur? Kimler hızır orucu tutabilir?
- TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları sorgulama: 2022 TOKİ Afyon Sadıkbey 2+1 kura sonuçları isim listesi
- EKPSS tercih sonuçları son durum: 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman? Engelli memur atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Diyanet personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- TÜİK 2022 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir? Resmi açıklama
- Tofaş Şahin 2022 model çıktı mı? Tofaş Şahin 2022 fiyatı ne kadar olacak?
- Zaman daraldı! Ehliyetinizin geçersiz olmaması için acele edin! Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Başvuru süreci...
- Erken emeklilik için başvuru yapmak yeterli! Bu şartları taşıyanlar dikkat! Erken emekli nasıl olunur? İşte 7 formül