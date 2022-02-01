01 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yabancı yatırımcı için kritik görüşme!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yabancı yatırımcı için kritik görüşme!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.02.2022
ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den yabancı yatırımcı için kritik görüşme!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'ye yapılacak yatırımlar hakkında çalışmalarına devam ediyor. Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud- Basso ile görüştü.

Bakan Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud- Basso ve ekibiyle görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Odile Renaud- Basso ve ekibiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın önümüzdeki dönemde ülkemizdeki yatırımlarını ve potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'ye yapılacak yatırımlar hakkında çalışmalarına devam ediyor. Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud- Basso ile görüştü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA