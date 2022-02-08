Evde bakım maaşı yatan iller 8 Şubat! Evde bakım parası Şubat ayında yatmaya başladı mı?

8 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

Evde bakım maaşları henüz 8 Şubat tarihinde yatırılmadı. Evde bakım maaşı ödemesi almak isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor.

2022 EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2022 evde bakım maaşları asgari ücrete yapılan zam ile belli oldu. 2021 yılı temmuz-aralık döneminde 1658 TL olan ede bakım maaşları 2022 yılı itibariyle 2706 TL'ye yükseldi.