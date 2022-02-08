Bakanlıktan orman köylülerine 765 milyon TL destek: 81 bin kişiye istihdam kapısı

81 BİN 974 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Bakanlık, ORKÖY desteklerinden son iki yılda 12 bin 893 aile yararlanırken, bu yıl ise 11 bin 100 aile desteklenecek. ORKÖY destekleriyle son iki yılda 156 bin 769 kişinin istihdam edilmesi sağlanırken, bu yıl ise 81 bin 974 kişi istihdam edilecek.