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Bakanlıktan orman köylülerine 765 milyon TL destek: 81 bin kişiye istihdam kapısı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Bakanlıktan orman köylülerine 765 milyon TL destek: 81 bin kişiye istihdam kapısı

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman köylüsünün refah seviyesini iyileştiren ORKÖY Projesi çerçevesinde bu senenin bitimine kadar 81 bin 974 kişinin daha istihdam edilmesini sağlayacak ve orman köylülerine 765 milyon 85 bin TL destek verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ormanların muhafaza edilmesi, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla orman köylüsünü sosyo-ekonomik projelerle destek vererek yaşam kalitesini iyileştirmek ve gelir düzeylerini artırmak için ORKÖY Projesi'ni yürütüyor. Böylelikle ormanlar üzerindeki olumsuz baskı hafifletiliyor, orman-halk ilişkilerini düzenleyerek ormanların sürdürülebilir idaresi için ORKÖY kapsamında destek veriliyor.

AMAÇ: KIRSALDAN KENTE GÖÇÜ TERSİNE ÇEVİRMEK

Köyden kente plansız ve hızlı göç, çarpık kentleşmeye ve sosyal problemlere neden oluyor. Köylerde, bir yandan nüfus sayısı azalırken bir yandan da yaşlı nüfus oranı giderek artıyor. Orman köylüsüne sağlanan desteklerle orman köylüsünün yerinde istihdamına katkı sağlanarak kırsaldan kente göçün tersine çevrilmesi amaçlanıyor.

81 BİN 974 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Bakanlık, ORKÖY desteklerinden son iki yılda 12 bin 893 aile yararlanırken, bu yıl ise 11 bin 100 aile desteklenecek. ORKÖY destekleriyle son iki yılda 156 bin 769 kişinin istihdam edilmesi sağlanırken, bu yıl ise 81 bin 974 kişi istihdam edilecek.

ORKÖY Projesi kapsamında bu yıl sonuna kadar 765 milyon 85 bin lira destek verilecek.

733 BAL ORMANI KURULACAK

Odun dışı orman ürünlerinden yararlanmanın geliştirilmesi, üretilen ve pazarlanan ürün miktarının ve yerel köylülerin bu ürünlerden elde ettikleri gelirlerin artırılması yönünde de çalışma yapılıyor. Son iki yılda bin 269 bal ormanı kurulurken, bu yıl ise 733 bal ormanı kurulması hedefleniyor.

Son iki yılda 889 hektar alanda trüf mantar ormanı oluşturulurken, bu yıl ise 556 hektar alanda mantar ormanı kurulması planlanıyor. Yılsonuna kadar bin 445 hektar alan trüf mantar alanı oluşarak köylülerin gelirleri artması bekleniyor.

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