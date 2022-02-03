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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon açıklaması

Son dakika haberi... Enflasyon açıklamasında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon yaz aylarında toparlanacak." ifadelerini kullandı.

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