İş arayanlar dikkat! Ciddi eleman açığı var! İşte İŞKUR’un yayınladığı çarpıcı rapor

70 BİN İŞYERİNE SORULDU

İşgücü Piyasası Araştırması 2 veya daha fazla istihdamı olan toplam 70 bin 693 işyerinde yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre, ikiden fazla çalışanı bulunan işyerlerinin yüzde 7.5'u, 10'dan fazla çalışanı bulunan işyerlerinin ise yüzde 13.5'u bir yıl içerisinde yatırım yapmayı planlıyor. 20'den fazla çalışanı olan işyerlerinin ise yüzde 13.6'sı yatırım planlıyor. Bir başka deyişle büyük işyerlerinde yatırım yapmayı planlayanların oranı daha yüksek bulunuyor.