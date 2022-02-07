Doğalgaz desteği ne zaman verilecek? 2022 Şubat ayı doğalgaz desteği başvuru nasıl yapılır?

"ÇOK İDDİALIYIZ"

Bakan Yanık, "Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şu anda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız." diye konuştu.

Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları:

Engelli vatandaşları diğer vatandaşlarla eşitlemek bizim için önemli.