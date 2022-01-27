Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk enflasyon tahminini açıkladı

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin ana ticaret ortaklarında büyüme öngörüleri daha çok yukarı yönlü, 2022 öngörüleri bir miktar aşağı güncellendi. Küresel iktisadi faaliyet üzerindeki risklerin sınırlı olduğunu değerlendiriyoruz, Türkiye'nin dış talep görünümü olumlu seyrini korumaktadır. Enerji fiyatları geçtiğimiz rapor dönemine göre geriledi. Doğal gaz fiyatları 2020 düzeylerine göre oldukça yüksek seyrediyor. Enerji dışı emtialar Ekim-Aralık dönemine göre artışını sürdürdü.

Küresel enflasyonda dikkat çeken artışlar gözleniyor. Özellikle gelişmiş ülkeler için enflasyonun tarihi yüksek seviyelere ulaştığını görüyoruz. Küresel enflasyondaki yükseliş uluslararası piyasalardaki etkileri merkez bankaları tarafından yakından takip ediliyor.

Arz ve tedarik sorunlarının henüz düzelme eğilimine girmediği, enflasyonu artırıcı yönde etki etmeye devam ettiğini değerlendiriyoruz.