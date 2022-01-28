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Merkez Bankası'ndan ilk enflasyon raporu! TÜFE iddialarına cevap

A Haber
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Giriş: 28.01.2022 09:55
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, toplantıda liralaşma stratejisi açıkladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

KAVCIOĞLU'NDAN MESAJLAR

* Türkiye'nin gündeminden enflasyon kalkacak

* Liralaşma stratejisi ile Türk lirası kullanımı artacak

* Döviz hesaplarında 5 milyar dolar çözülme oldu

* 20 Aralık'ta Merkez Bankası tek kuruş satmadı

* 1-2 ülkeyle daha Swap anlaşması olabilir

* Bankaların yüzde 16-17 maliyete karşı yüzde 30'la kredi vermesi doğru değil

İŞTE YENİ TAHMİNLER

Ekim 2021 Ocak 2022

2022 TÜFE (%) 11.8 23.2

2023 TÜFE (%) 7 8.2

Gıda enflasyonu (%) 13.9 24.2

Petrol ($) 77.5 80.4

TÜFE İDDİALARINA CEVAP

Ülke ÜFE TÜFE

Norveç 68.70 5.30

Euro Bölgesi 23.70 5

Kanada 18.10 4.80

İsveç 20.10 3.90

İngiltere 9.30 5.40

Japonya 8.50 0.80

Türkiye 79.89 36.08

Romanya 32.21 8.19

Rusya 28.50 8.40

Brezilya 28.90 10.06

Macaristan 21.60 7.40

Polonya 14.20 8.60

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