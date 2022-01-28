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Merkez Bankası'ndan ilk enflasyon raporu! TÜFE iddialarına cevap
KAVCIOĞLU'NDAN MESAJLAR
* Türkiye'nin gündeminden enflasyon kalkacak
* Liralaşma stratejisi ile Türk lirası kullanımı artacak
* Döviz hesaplarında 5 milyar dolar çözülme oldu
* 20 Aralık'ta Merkez Bankası tek kuruş satmadı
* 1-2 ülkeyle daha Swap anlaşması olabilir
* Bankaların yüzde 16-17 maliyete karşı yüzde 30'la kredi vermesi doğru değil
İŞTE YENİ TAHMİNLER
Ekim 2021 Ocak 2022
2022 TÜFE (%) 11.8 23.2
2023 TÜFE (%) 7 8.2
Gıda enflasyonu (%) 13.9 24.2
Petrol ($) 77.5 80.4
TÜFE İDDİALARINA CEVAP
Ülke ÜFE TÜFE
Norveç 68.70 5.30
Euro Bölgesi 23.70 5
Kanada 18.10 4.80
İsveç 20.10 3.90
İngiltere 9.30 5.40
Japonya 8.50 0.80
Türkiye 79.89 36.08
Romanya 32.21 8.19
Rusya 28.50 8.40
Brezilya 28.90 10.06
Macaristan 21.60 7.40
Polonya 14.20 8.60