JP Morgan'dan Türkiye açıklaması! İstikrar kazanacak
Türkiye ekonomisinin dünyaya verdiği güven JP Morgan tarafındanda da onaylandı. ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'de dolarizasyonun azaldığını ve çok kısa vadede kredi piyasasında istikrarın kazanılacağını açıkladı.
Türkiye'de ekonomiye yönelik alınan tedbirler her geçen gün kendisini göstermeye başladı. Yurt dışında da ekonomideki istikrar güven kazanmaya başladı ve dev bankalar Türk yatırımları için "ağırlık artır" tavsiyesinde bulundular. ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan, bazı Türk bankalarının tahvilleri için tavsiyesini "nötr"den "ağırlığını artır"a yükseltti.
KUR KORUMALI MEVDUAT ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Hükümetin açıkladığı yeni ekonomik tedbirler içinde en etkilisi olan kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilişkin olarak JP Morgan, vatandaşların Döviz talebini sonlandırmaya başladığını ve Dolarizasyon baskısının azaldığını belirtti.
Dolarizasyon dolara olan talepteki artış ya da azalışı belirtiyor. Dolarizasyonun azaldığı ortamda kurlarda dengelenme ortaya çıkıyor.
DOLARİZASYON DÜŞTÜ, MERKEZ'İN HAMLESİ SINIRLANDI
Dolarizasyonun düşmesiyle birlikte Merkez Bankası'nın elinin rahatladığını ve dövize müdahale etme konusunda daha az aksiyon gösterdiğini öne süren JP Morgan, vatandaşların döviz talebinin şu an düzenli alanda oynamalar yaptığını açıkladı.
KREDİLERDE DE İSTİKRAR OLACAK
JP Morgan dolarizasyonun azalmasıyla birlikte çok kısa vadede kredi piyasasında da istikrarın kazanılmasını beklediklerini duyurdu.
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