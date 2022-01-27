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Beklenen açıklama geldi: Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 27 Ocak memurların 14 günlük maaş farkları ne zaman, bugün yatar mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2022
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Beklenen açıklama geldi: Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 27 Ocak memurların 14 günlük maaş farkları ne zaman, bugün yatar mı?

Milyonlarca memur ve emeklinin gündeminin ilk sırasında maaş farklarının ne zaman yatacağı yer alıyor. Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı, maaş farkları için Ocak ayını işaret etmiş ve takvimi belirlemişti. Hal böyle olunca, "Memur maaş farkları ne zaman yatar?" sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. İşte, memur maaş farkı ne zaman yatacak? 27 Ocak memurların 14 günlük maaş farkları ne zaman, bugün yatar mı?

Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 27 Ocak memurların 14 günlük maaş farkları ne zaman, bugün yatar mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emekli, Aralık ayı enfasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlarına yapılacak zammı öğrendi. Diğer yandan oluşan maaş farklarınının ise ne zaman ödeneceği merak ediliyordu. Konu hakkında beklenen açıklama geldi. İşte, memur maaş farkı ne zaman yatacak? 27 Ocak memurların 14 günlük maaş farkları ne zaman, bugün yatar mı?

MAAŞ FARKLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Emekli Sandığı bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecek.

Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.

Bakanlık açıklamasında, SSK ve Bağ-Kur beklentileri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıklarının da zamlı olarak ödeme gününde yatırılmaya başladığı belirtildi.

Emekli Sandığı kapsamında harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde ek ödeme yapılıyor.

Bu kapsamdaki 59 bin258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308 milyon 742 bin lira olacak. Harp ve vazife malulleri ile hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek ek ödeme tutarı 5 bin 179 lira ile 9 bin 417 lira arasında değişiyor.

İŞTE ÖDENECEK TUTARLARA İLİŞKİN TABLO:

Maluliyet Derecesi Ödenecek Tutar (TL)

1………………………9.417,80

2………………………8.476,02

3……………………….7.298,80

4……………………….6.592,46

5……………………….5.886,13

6………………………5.179,79

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