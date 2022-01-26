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Tesla'dan Türkiye adımı! O illere supercharge istasyonu kuracak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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Tesla’dan Türkiye adımı! O illere supercharge istasyonu kuracak

Türkiye'de faaliyete geçecek olan Tesla, hızlı şarj istasyonları için de kolları sıvadı. Tesla, supercharge istasyonlarının hangi şehirlere kuracağını açıkladı. İşte o iller...

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'nin 10 ilinde şarj istasyonu kurmak için harekete geçti. Tesla'nın resmi internet sitesindeki bilgilere göre kurulacak olan şarj istasyonlarının konumu da paylaşıldı.

ŞEHİRLERİ AÇIKLADI

Elon Musk'un kurucusu olduğu Tesla, resmi internet sitesindeki süper şarj (Supercharge) istasyonlarının konumlarını güncelledi. Yapılan son güncellemeye göre Tesla Türkiye'de 10 ilde süper şarj istasyonu konumu eklendi. Süper şarj istasyonlarının Türkiye'deki konumlarında yer alan iller ise İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya olarak belirtildi.

ABD ve Avrupa pazarlarında satışa devam eden elektrikli araç devi Tesla'nın; Model S, Model 3, Model X ve Model Y elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirmesi bekleniyor. Tesla ayrıca iş ilanları sayfasında İstanbul için ofis müdürü ve satış danışmanı için iş ilanı yayımladığı görüldü.

Türkiye'de kurulması planlanan Supercharge istasyonlarının, türüne göre 75-100 kW saat gücüyle çalışıp 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının yüzde 80'ini şarj edebileceği öğrenildi.

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