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İstanbul Havalimanı'nda seferler normale döndü: 681 uçak havalanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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İstanbul Havalimanı’nda seferler normale döndü: 681 uçak havalanacak

Son dakika haberi... Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda seferler bir süre gerçekleştirilemedi. Kısa süreli aksaklığın ardından seferler normale döndü. Hava trafiğinin arttığı havalimanında bugün 681 uçağın iniş ve kalkış yapması planlanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin bir süre yapılamadığı havalimanında dünden itibaren uçuşlar kademeli başlatıldı. Uçakların iniş ve kalkışları bugün normale dönerken iç ile dış hat yolcuları kontuardaki işlemlerini gerçekleştiriyor.

Dış hat yolcuları, pasaport kontrolleri ile güvenlik aramalarının ardından uçakların bulunduğu alanlara yönlendiriliyor.

İGA, apron, pist ve taksi yolunda, toplam 500 personel ve 180 kar temizleme aracıyla yaptığı çalışmalarla havalimanını operasyonlara hazır hale getirdi. Apron ve taksi yollarında araçlarla kar temizleme çalışmaları bugün de sürdürülüyor. Uçaklar de-icing (buz çözme) işlemlerinden geçirildikten sonra seferine başlıyor.

YOLCULAR UÇUŞLARIN NORMALE DÖNMESİNDEN MEMNUN

Yolculardan İdris Üstün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda seferlerin bir süre yapılamaması nedeniyle Şırnak'a uçamadığını söyledi.

Uçuşların başlamasına ve seyahat edebilmelerine sevindiğini ifade eden Üstün, "Mutlaka Şırnak'a gitmem lazımdı. Çünkü işimizden ve planlarımızdan geri kalıyoruz. Şimdi işlemlerimi yaptırdım. Uçağıma gidiyorum." dedi.

"HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE TERMİNALİMİZDE BEKLEYEN YOLCUMUZ BULUNMAMAKTADIR"

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları yüzünden geçici süreyle durdurulan uçuş operasyonlarının yapılan çalışmalar sonucunda normale döndüğü belirtildi.

Bugün havalimanında 681 uçağın iniş ve kalkışının planlandığı kaydedilen açıklamada, "İki pistimiz açık olup 3. pistimizin gün içinde operasyona açılması öngörülmektedir. Hava koşulları nedeniyle terminalimizde bekleyen yolcumuz bulunmamaktadır.

Havaist seferleri, havalimanı-şehir merkezi düzenli olarak yapılmaktadır. Detaylı bilgi için Havaist çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Uçuşu olan tüm yolcularımızın uçuşlarını kontrol ederek havalimanımıza gelmelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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