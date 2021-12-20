Araba oto pilottayken dünyaya geldi! Tesla bebek tarihe geçti

Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğe hastanede, "Tesla bebeği" lakabı verildi. Minik kıza, Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın annesi Maeve Musk'ın adı verildi. Tesla bebeğe Maeve Lily adını verdiklerini söyleyen Sherry, "Bu kadar harika bir otopilot tasarımı yaptıkları için Tesla'nın dahi mühendislerine teşekkür ediyorum" dedi.

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