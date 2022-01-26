Başkan Erdoğan’dan metaverse talimatı! Önlem paketi devreye giriyor

KRİPTO PARA, METAVERSE VE SOSYAL MEDYA ALANINDA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Metaverse son dönemde ele aldığımız önemli bir alan. Yeni gelişmekte olan bu alanı da odağımıza aldık. Bu platformları yakınen takip ediyoruz, bu yeni teknolojiyi kullanmak noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha da önemlisi, bu alanın Türkiye açısından çok boyutlu bir şekilde değerlendirmemiz gereken bir alan olduğunu düşünüyoruz. Bu ve benzer gelişmelerin Türkiye'mize sunduğu fırsatları veya ortaya koyabileceği riskleri sürecin en başında tespit etmek, belirlemek gerektiği kanaatindeyiz.