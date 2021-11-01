Elon Musk söz verdi! "Tesla hisselerini hemen şimdi satacağım"
Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, Birleşmiş Milletler'in, milyarderlerin dünyadaki açlık sorununa çözüm için destek vermesi çağrısı üzerine çok çarpıcı bir yanıt verdi. İşte haberin ayrıntıları...
ABD'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Musk, WFP Direktörü David Beasley'nin, Musk'ın mal varlığının sadece yüzde ikisiyle açlık çeken milyonlarca insana yardım edilebileceği açıklamasına, Twitter üzerinden cevap verdi.
"TESLA HİSSELERİNİ HEMEN ŞİMDİ SATARIM"
Musk, "WFP, Twitter'da 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak açıklayabilirse, Tesla hisselerini hemen şimdi satacağım." paylaşımında bulundu.
"GÜN IŞIĞI HARİKA BİR ŞEY"
Elon Musk, "İnsanların, paranın tam olarak nereye gittiğini görebilmeleri için lütfen mevcut ve önerilen harcamalarınızı ayrıntılı olarak açıklayın. Gün ışığı harika bir şey. Bunu açıkça yapın ki halk paranın tam olarak nasıl harcandığını görsün." ifadesine yer verdi.
WFP Direktörü Beasley ise Musk'a, Twitter üzerinden iletişim kurmak yerine, planlarını göstermesi için görüşme teklifinde bulundu.
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