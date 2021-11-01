Elon Musk söz verdi! "Tesla hisselerini hemen şimdi satacağım"

"GÜN IŞIĞI HARİKA BİR ŞEY"

Elon Musk, "İnsanların, paranın tam olarak nereye gittiğini görebilmeleri için lütfen mevcut ve önerilen harcamalarınızı ayrıntılı olarak açıklayın. Gün ışığı harika bir şey. Bunu açıkça yapın ki halk paranın tam olarak nasıl harcandığını görsün." ifadesine yer verdi.

WFP Direktörü Beasley ise Musk'a, Twitter üzerinden iletişim kurmak yerine, planlarını göstermesi için görüşme teklifinde bulundu.