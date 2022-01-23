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Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kar kısıtlaması

Son dakika haberleri... Sabiha Gökçen Havalimanı, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

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