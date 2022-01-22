22 Ocak 2022, Cumartesi
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THY'den son dakika açıklaması! Sabiha Gökçen Havalimanından uçacaklar dikkat! 31 sefer tedbir amaçlı iptal edildi...

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Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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THY’den son dakika açıklaması! Sabiha Gökçen Havalimanından uçacaklar dikkat! 31 sefer tedbir amaçlı iptal edildi...

THY tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu linke tıklayarak öğrenebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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