24 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: THY'den Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı duyurusu! Bazı iç ve dış hat seferleri iptal oldu

Son dakika haberi: THY'den Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı duyurusu! Bazı iç ve dış hat seferleri iptal oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
ABONE OL
Son dakika haberi: THY’den Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı duyurusu! Bazı iç ve dış hat seferleri iptal oldu

Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ediyoruz. 24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz. " ifadelerine yer verildi. Öte yandan THY, bugün İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirmesi planlanan toplam 36 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA