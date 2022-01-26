Memur ve emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak ayı zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...

Memur ve emekli maaş farkı yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin merakla araştırdığı maaş farkı ödeme takvimi belli oldu. Enflasyon zammının yanı sıra gerçekleşgirilen ilave artışın hangi tarihte ödeneceği merak ediliyordu. Peki, memur ve emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak ayı zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca memur ve emeklisinin 2.5 puanlık zam farkı yatırılıyor. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon vatandaşın 3.6 milyar liralık zam farkı, 2021 ek ödemeleri 27 Ocak'ta hesaplarda olacak.