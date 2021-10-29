Facebook'un adı değişti mi? Meta nedir, ne anlama geliyor? Metaverse şirketi bünyesinde neler var?
Facebook'un adı değişti mi? Yıllar önce Mark Zuckerberg tarafından ilkokul, lise arkadaşlarını bulma odaklı olarak kurulan Facebook sosyal medya uygulaması ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. CEO Zuckerberg, insanların Metaverse'de bağlantı kurmasına ve keşfetmesine yardımcı olacak heeyecan verici yeni teknolojiler geliştirdiklerini duyurarak, Facebook INC şirketinin Meta olarak değiştiğini bildirdi. Peki, Facebook'un adı değişti mi? Meta nedir, ne anlama geliyor? Metaverse şirketi bünyesinde neler var? İşte haberin detayları...
Facebook'un adı değişti mi? 2004 yılında hayata geçirilen Facebook, 2012 yılnıda Instagram, 2014 yılında ise WhatsApp'ı bünyesine katmıştı. CEO Mark Zuckerberg, Facebook INC şirketinin yeni adını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada "Facebook'un adı mı değişti?" sorusu gündeme geldi. Meta hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Facebook'un adı değişti mi? Meta nedir, ne anlama geliyor? Metaverse şirketi bünyesinde neler var? İşte cevaplar...
FACEBOOK'UN ADI DEĞİŞTİ Mİ?
Hemen şunu belirtelim Facebook'un adı değil şirketin ismi değişti. Yani Facebook INC şirketi bünyesinde bulunan Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal ve Novi uygulamaları artık Meta INC şirketi altında birleşti.
Metaverse ile birlikte üç boyutlu teknoloji ön plana çıkıyor. İnsanların birlikte olmadıkları zamanlarda bile fiziksel olarak yapamayacakları şeyleri birlikte yapmalarına olanak sağlayan teknoloji geliştirildi. Meta, sosyal teknolojide bir sonraki evrimi oluşturmaya yardımcı olmak için 2D ekranların ötesine, artırılmış ve sanal gerçeklik gibi sürükleyici deneyimlere doğru ilerlediğini duyurdu.
MARK ZUCKERBERG'DEN "META" AÇIKLAMASI
Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin isminin Meta olarak değiştirildiği duyurdu. Yeni ismin şirketin metaverse yatırımını yansıttığını belirten Zuckerberg, yeni platformun daha sürükleyici olacağını, insanların sadece ona bakmakla kalmayıp deneyimin içinde olacağı somut bir internet olacağını kaydetti.
Zuckerberg, "Buna metaverse diyoruz ve ürettiğimiz her ürüne dokunacak." değerlendirmesinde bulundu. İnsanların Metaverse'de hayal edebileceği her şeyi yapabileceğini aktaran Zuckerberg, "Bu gelecekte, işe gidip gelmeden ofise, arkadaşlarınızla bir konsere veya ebeveyninizin oturma odasına anında bir hologram olarak ışınlanabileceksiniz." ifadesini kullandı.
Zuckerberg, farklı bir yaklaşım benimsemeye çalıştıklarını, hizmetlerinin mümkün olduğu kadar çok insan tarafından erişilebilir olmasını istediklerini, bunun da daha az maliyetli hale getirmek için çalışmak anlamına geldiğini aktardı.
Mark Zuckerberg, "Umudumuz, önümüzdeki on yıl içinde metaverse milyarlarca insana ulaşması, yüz milyarlarca dolarlık dijital ticarete ev sahipliği yapması ve milyonlarca yaratıcı ve geliştiricinin işlerini desteklemesi." değerlendirmesinde bulundu.
"UMARIM ZAMANLA BİR METAVERSE ŞİRKETİ OLARAK GÖRÜLÜRÜZ"
Facebook markasının tek bir ürünle sıkı bir şekilde bağlantılı olduğuna işaret eden Zuckerberg, bugün bile şirketin yaptığı her şeyi temsil etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
Zuckerberg, "Umarım zamanla bir metaverse şirketi olarak görülürüz. Çalışmalarımızı ve kimliğimizi, inşa ettiğimiz şeye bağlamak istiyorum." ifadesini kullandı.
Facebook'un New York borsasındaki hisselerinin ise 1 Aralık itibarıyla "MVRS" kodu altında işlem görmeye başlayacağı belirtildi.
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