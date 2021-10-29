Facebook’un adı değişti mi? Meta nedir, ne anlama geliyor? Metaverse şirketi bünyesinde neler var?

Zuckerberg, farklı bir yaklaşım benimsemeye çalıştıklarını, hizmetlerinin mümkün olduğu kadar çok insan tarafından erişilebilir olmasını istediklerini, bunun da daha az maliyetli hale getirmek için çalışmak anlamına geldiğini aktardı.

Mark Zuckerberg, "Umudumuz, önümüzdeki on yıl içinde metaverse milyarlarca insana ulaşması, yüz milyarlarca dolarlık dijital ticarete ev sahipliği yapması ve milyonlarca yaratıcı ve geliştiricinin işlerini desteklemesi." değerlendirmesinde bulundu.