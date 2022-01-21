Yılın ilk enflasyon raporu 27 Ocak’ta açıklanacak

Kavcıoğlu, daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

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