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Yılın ilk enflasyon raporu 27 Ocak'ta açıklanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.01.2022
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Yılın ilk enflasyon raporu 27 Ocak’ta açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla 27 Ocak'ta Ankara'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumuyla başlayacak.

Kavcıoğlu, daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

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