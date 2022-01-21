Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fetih rotası turizme kazandırılacak

TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje kapsamında Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt'taki savaş ve fetih rotaları, KTÜ'den harita mühendisi Prof. Dr. Ebru Çolak ve Prof. Dr. Fevzi Karslı, Eski Çağ tarihçisi Doktor Öğretim Üyesi Osman Emir, Osmanlı tarihçisi Doktor Öğretim Üyesi Miraç Tosun, Trabzon Üniversitesi'nden coğrafyacı Prof. Dr. Yavuz Akbaş, Uşak Üniversitesi'nden arkeolog Prof. Dr. Birol Can ile Gümüşhane Üniversitesinden Doç. Dr. Metin Aksoy'un yer aldığı ekip tarafından saha çalışmasıyla 2 yıl içerisinde tespit edilerek tescillenecek.

Köse, tarihi İpek Yolu'nu kapsayan ticari yol ağının aynı zamanda iki tarihsel hadiseye de şahitlik yaptığına dikkati çekerek, bunlardan ilkinin 2400 yıl önce Pers prensleri arasındaki taht kavgası nedeniyle başlayan ve bugünkü Irak topraklarında gerçekleştirilen Kunaksa Savaşı, diğerinin de 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethi olduğunu söyledi.