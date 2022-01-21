2022 maaş farkları ne zaman yatar? Memur emekli maaş farkları ne zaman, hangi gün yatacak?
Maaş farkları ne zaman yatar? 2022 maaş farklarının ne zaman yatacağı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Memur ve emeklilerin alacağı maaş farklarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Memurlar maaşlarını bir ay önceden aldığı için Ocak ve Temmuz aylarında 15 günlük bir maaş farkı oluşuyor. Peki; 2022 maaş farkları ne zaman yatar? Memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 maaş farkları ne zaman yatar? Memur ve memur emeklileri maaşlarında oluşan farkları Ocak ve Temmuz ayında alıyor. Yılda iki kez verilen maaş farklarıyla birlikte memurların ve memur emeklisinin kazancı artacak. Peki; 2022 memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Yapılan zam sonrası memur maaşı zam farkının verileceği tarih merak edilmeye başlandı.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı ancak teklif yetişmedi.
8 maddenin salı günü görüşülmesi ve önümüzdeki iki hafta içerisinde memurlara ek ödeme yapılarak zamların tahsis edilmesi bekleniyor.
MAAŞ FARKLARI NEDEN YATMADI?
AK Partili yetkililer, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif 16 Ocak'ta yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek" dedi.
MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?
Ocak ve Temmuz aylarında oluşan bu 14 günlük maaş farkları genel olarak ay sonuna doğru ödeniyor. Bu ay da Ocak ayının son haftasına doğru ödenmesi beklenen bu maaş farklarının 800 ile 1000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN VERİLİYOR?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta almaya başladı.
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
Yapılan yeni zamlarla en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olurken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25,47 oranında zam yapıldı. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ise 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.
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- 2022 maaş farkları ne zaman yatar? Memur emekli maaş farkları ne zaman, hangi gün yatacak?
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