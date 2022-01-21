2022 maaş farkları ne zaman yatar? Memur emekli maaş farkları ne zaman, hangi gün yatacak?

Memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 maaş farkları ne zaman yatar? Memur ve memur emeklileri maaşlarında oluşan farkları Ocak ve Temmuz ayında alıyor. Yılda iki kez verilen maaş farklarıyla birlikte memurların ve memur emeklisinin kazancı artacak. Peki; 2022 memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?