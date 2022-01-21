Körfez ülkelerinden dev Türkiye planı! 50 milyar dolarlık yatırım yapacaklar

50 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

İstanbuli, körfez ülkelerindeki ortakları ile sık sık görüştüklerini hatırlatarak, "Bölgedeki iş ortaklarımızdan olumlu haberler gelmeye başladı. Özellikle körfez ülkelerinden birçok iş insanı beni arayarak Türkiye'de yatırım yapmak istiyorlar. Bunun yanı sıra Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler hakkında da bilgi istediklerini bizlere bildiriyorlar. Biz yatırım uzmanı olarak 2023 yılı ortalarına kadar körfez ülkelerinden ülkemize giren yatırım miktarının 40 ila 50 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor ve hazırlıklarımızı o yönde gerçekleştiriyoruz. Bu arada değinmeden geçemeyeceğim, bu söylediğim rakam devletler ve şirketler bazında olacak. Ülkeler arasında yapılacak olan anlaşma ve iyi ilişkiler oralarda yaşayan halkı da ülkemize çekecektir. Birçok körfez ülkesi vatandaşı tatillerini ülkemizde yaparak döviz bırakacak" dedi.