Swap anlaşması nedir, ne demek? Merkez Bankası (TCMB) ile BAE arasındaki swap anlaşması ne anlama geliyor?

SWAP ANLAŞMASI NE DEMEK, NEDEN YAPILIR?

İngilizce bir kelime olan "swap", Türkçe'de "takas" olarak adlandırılır. Üç tür swap işlemi yapılmaktadır. Bunlar; para swapı, faiz swapı ve çapraz döviz swapıdır.

İki tarafın belirli bir vade ile, farklı para birimlerini belirlenmiş bir faiz ile değiş tokuş yapmaları anlamına geliyor ve vade sonunda işlem tersine çevriliyor.