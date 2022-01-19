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Swap anlaşması nedir, ne demek? Merkez Bankası (TCMB) ile BAE arasındaki swap anlaşması ne anlama geliyor?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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Swap anlaşması nedir, ne demek? Merkez Bankası TCMB ile BAE arasındaki swap anlaşması ne anlama geliyor?

Swap anlaşması nedir, ne demek? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile swap anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından swap anlaşması ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Swap anlaşmasının ne anlama geldiği konusunda tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, swap anlaşması nedir, ne demek? Merkez Bankası (TCMB) ile BAE arasındaki swap anlaşması ne anlama geliyor? İşte cevaplar...

Swap anlaşması nedir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (BAEMB) arasında swap anlaşması imzalandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem (AED) ve 64 milyar Türk lirasıdır (TRY)." denildi. Peki, swap anlaşması nedir, ne demek? Merkez Bankası (TCMB) ile BAE arasındaki swap anlaşması ne anlama geliyor? İşte haberin detayları...

SWAP ANLAŞMASI NE DEMEK, NEDEN YAPILIR?

İngilizce bir kelime olan "swap", Türkçe'de "takas" olarak adlandırılır. Üç tür swap işlemi yapılmaktadır. Bunlar; para swapı, faiz swapı ve çapraz döviz swapıdır.

İki tarafın belirli bir vade ile, farklı para birimlerini belirlenmiş bir faiz ile değiş tokuş yapmaları anlamına geliyor ve vade sonunda işlem tersine çevriliyor.

Para swapı işlemlerinde tarafların önceden anlaştıkları oran ve koşullara bağlı olarak belirli miktardaki para birimleri değiştirilir.

Faiz swapı işlemleri gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, aynı para biriminden olan borçların faiz ödemelerinin yapısı değişmekte, anapara değişimi gerçekleşmemektedir.

Döviz swapı işlemleri ise gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, aynı para biriminden olan borçların faiz ödemelerinin yapısı değişmekte, anapara değişimi gerçekleşmemektedir.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ankara (19 Ocak 2022): Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (BAEMB) arasında, BAE dirhemi (AED) ile Türk lirası (TRY) para birimleri için İkili Para Takası anlaşması imzalanmıştır.

Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem (AED) ve 64 milyar Türk lirasıdır (TRY).

İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma üç yıl süreyle geçerli olacak ve karşılıklı mutabakatla uzatılabilecektir.

Anlaşma, BAEMB Başkanı Sayın Khaled Mohamed Balama ile TCMB Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu tarafından imzalanmıştır.

Anlaşmanın imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada Başkan Khaled Mohamed Balama, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir." demiştir.

Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise: "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir." şeklinde bir açıklama yapmıştır."

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