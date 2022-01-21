EYT’de rota belli oldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Emeklilik için yaş şartı kalkacak mı? İşte masadaki formüller

EYT'de son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emekli olabilmek için yaş şartını bekleyen vatandaşlar, EYT'nin çıkacağı tarihi araştırıyor. Uzun süredir gündemde yer alan EYT ile ilgili hükümet harekete geçti. EYT'lilerin sorunu çözüme kavuşturulacak. Bu kapsamda bazı formüller üzerinde duruluyor. Peki, EYT için masada hangi formüller var? 2022 EYT ne zaman çıkacak? Emeklilik için yaş şartı kalkacak mı? İşte haberin detayları...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT ile ilgili yapılan son açıklamalar şu şekilde: