2022 doğalgaz desteği ne zaman yatar? Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı?
Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı? 2022 doğalgaz desteği ne zaman yatar? Doğalgaz desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar bu desteğe başvuruların başlayıp başlamadığını merak ediyor. Doğalgaz desteklerinden faydalanmak isteyenler bu ücretleri nasıl alabileceklerini sorguluyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde doğalgaz fatura desteği ile ilgili müjdeli haber vermişti. Peki; 2022 doğalgaz desteği ne zaman yatar?
Doğalgaz desteği ne zaman yatar? 2022 doğalgaz desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz faturalarının yükselmesi ve soğuk havaların gün geçtikçe etkisini artırması nedeniyle 2022 doğalgaz desteği ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı? Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden kolaylıkla başvuruda bulunabilecek.
DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık doğalgaz yardımı miktarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." ifadelerini kullandı. Bakan Yanık, doğalgaz desteği konusunda son aşamaya gelindiğini belirtti. Bakan Yanık, şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların açılacağını ve martın ikinci yarısından itibaren de ödemelerin sağlanacağını ifade etti. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla da yapılabilir.
Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Yanık şu ifadeleri kullandı: "Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi."
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SÜREKLİ Mİ VERİLECEK?
Hedeflerinin 4 milyon haneye yardım sağlamak olduğunu ifade eden Bakan Yanık, "Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz.
Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor." dedi. Ayrıca doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını ifadelerine ekledi.
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