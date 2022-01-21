2022 doğalgaz desteği ne zaman yatar? Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı?

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SÜREKLİ Mİ VERİLECEK?

Hedeflerinin 4 milyon haneye yardım sağlamak olduğunu ifade eden Bakan Yanık, "Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz.

Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor." dedi. Ayrıca doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını ifadelerine ekledi.