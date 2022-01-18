Türkiye’nin 2022 yatırım ajandasının detayları belli oldu! Karadeniz gazına 14.8 milyar kaynak aktarılacak

KİMYA SEKTÖRÜ BAŞI ÇEKTİ

Kamunun bu yıl imalat sanayisi yatırımları için en fazla ödenek tahsis ettiği sektör 797 milyon 764 bin lirayla kimya olurken, KOBİ ve girişimcilik ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada yer alan demir yolu taşıt sanayi için tahsis edilen ödenek tutarı da 416 milyon 600 bin lira oldu.

Ödenek artış oranları açısından bakıldığında ilk sırayı demir yolu taşıt sanayi aldı. Bu sektör için ayrılan ödenek geçen yıla göre yüzde 774 arttı.