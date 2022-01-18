Türkiye'nin 2022 yatırım ajandasının detayları belli oldu! Karadeniz gazına 14.8 milyar kaynak aktarılacak
Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyan Türkiye'nin 2022 yatırım ajandasının detayları belli oldu. Buna göre; 3 bin 134 projeye 184.3 milyar lira ödenek aktarılacak. Program kapsamında, Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar m3'lük doğal gazın 2023'te vatandaşın hizmetine sunulması amacıyla yürütülen Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne bu yıl 14.8 milyar lira kaynak verilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 yatırım ajandası kapsamında ekonomik ve sosyal katkısı yüksek, acil hizmet ihtiyacını karşılayan 3 bin 134 projeye tarihi bir ödenek ayrılacak. Program kapsamında, Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar m3'lük doğal gazın 2023'te vatandaşın hizmetine sunulması amacıyla yürütülen Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne bu yıl 14.8 Milyar lira kaynak verilecek. Doğalgaz arz güvenliğinde kritik öneme sahip Kuzey Marmara ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projeleri'ne 4.5 milyar lira ödenek tahsis edilecek.
SAĞLIKTA 15 MİLYARLIK YATIRIM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Yatırım Programı yayımlandı. Yatırım programında en yüksek payı yüzde 27 ile ulaştırma ve haberleşme, yüzde 13.3'le eğitim sektörü aldı. Enerji yatırımlarının payı yüzde 12.9, madencilik yatırımlarının payı yüzde 12.6, tarım yatırımlarının payı yüzde 10.1 ve sağlık yatırımlarının payı yüzde 9.3 oldu. İmalat, turizm, konut, içme suyu ve kanalizasyon, teknolojik araştırma, çevre gibi diğer sektörlerin toplam payı ise yüzde 14.8 olarak gerçekleşti. Toplumun bütün kesimlerinin kaliteli eğitime eşit şartlarda erişimini sağlamak için temel eğitim yatırımlarına 15.2 milyar lira, "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesine" 3 milyar lira ödenek ayrıldı. Sağlıkta hizmete erişimin ve kalitenin geliştirilmesine yönelik yatırımlara 15 milyar lira ayrıldı.
SİLVAN BARAJI SU TUTACAK
Avrupa'nın en yüksek barajı olan Silvan Barajında 2022 yılında su tutulma aşamasına geçilecek. Devlet Su İşleri'nin Türkiye genelinde devam eden tarımsal sulama yatırımlarına 11.25 milyar lira aktarılacak. Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj tipinde temelden 175.5 m yüksekliği ile kendi sınıfında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek barajı olan Silvan Barajı'nda bu yıl su tutulma aşamasına geçilecek. İklim değişikliği ve hızlı nüfus artışına bağlı olarak belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin artan içme suyu ihtiyacının karşılanması 2.1 milyar lira içme suyu için ayrıldı.
YANGINA KARŞI 7 MİLYARLIK TEDBİR
Orman yangınları ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne 5 adet yangın söndürme uçağı, 10 adet helikopter ve arazöz temin temini için 7 milyar lira kaynak tahsis edildi. Enerji ve madencilik sektörlerinde bu yıl önemli bir ödenek artışı sağlanmış olup sağlanan bu artışla projeler bazında önemli gelişmeler kaydedilmesi bekleniyor. Bu kapsamda; 558 MW kurulu güce ve 275 metre yüksekliğe sahip olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin yılsonunda tamamlanması hedefleniyor.
DOĞALGAZ YATIRIMLARI SÜRECEK
Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar m3'lük doğal gazın ilk olarak 2023 yılında halkımızın hizmetine sunulması amacıyla yürütülen Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde çalışmalara hızla devam edilmekte olup projeye bu yıl 14.8 Milyar TL ödenek tahsis edildi. Ülkemizin doğal gaz arz güvenliği açısından kritik öneme sahip olan Kuzey Marmara ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projelerinde çalışmalara tüm hızıyla devam edilmekte olup bu projelere yaklaşık 4.5 milyar lira aktarılacak.
SABİHA GÖKÇEN'E METRO HATTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yatırımları içinde Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Bağlantıları, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı gibi projelerle kent içi ulaşım ön plana çıkıyor. Bu yıl
Ankara-İstanbul Hızlı Tren projesi ile iki önemli şehir arasında seyahat süresinin kısaltılmasını teminen yaklaşık 1.3 milyar lira, Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu projesine 3.3 milyar lira ödenek ayrıldı.
KİMYA SEKTÖRÜ BAŞI ÇEKTİ
Kamunun bu yıl imalat sanayisi yatırımları için en fazla ödenek tahsis ettiği sektör 797 milyon 764 bin lirayla kimya olurken, KOBİ ve girişimcilik ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada yer alan demir yolu taşıt sanayi için tahsis edilen ödenek tutarı da 416 milyon 600 bin lira oldu.
Ödenek artış oranları açısından bakıldığında ilk sırayı demir yolu taşıt sanayi aldı. Bu sektör için ayrılan ödenek geçen yıla göre yüzde 774 arttı.
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