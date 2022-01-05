Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın işleneceği tesisin maketi ortaya çıktı

Bölgede yüzlerce kamyon ve personel ile doğal gazın karaya çıkarılıp, şebekeye aktarılacağı doğal gaz işleme tesisi kurulması için çalışmalar başlatıldı. Zemin etüt çalışmalarının sürdürüldüğü tesisin projesi de ilk kez görüntülendi.