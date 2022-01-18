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Son dakika: İran-Van arasında uçak seferleri 31 Ocak'ta başlıyor! Uzlaşma sağlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Son dakika: İran-Van arasında uçak seferleri 31 Ocak’ta başlıyor! Uzlaşma sağlandı

Van’ın ekonomisine büyük katkı sunan İranlı turistler, 31 Ocak tarihi itibariyle Tahran kentinden uçakla Van’a taşınacak. 31 Ocak’tan itibaren yapılacak ilk seferlerle uçaklar Tahran Havalimanı’ndan saat 18.30’da kalkış yaparak Van Ferit Melen Havalimanı’na saat 19.30’da iniş yapacak.

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