Karadeniz'deki doğal gazda yeni gelişme! Denizden karaya taşıyacak borular tesislere gelmeye başladı
Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazın çıkarılmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuya ilişkin yeni gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu. Bakan Dönmez "Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.
GERİ SAYIM DEVAM EDİYOR
Bakan Dönmez, Karadeniz'de devam eden doğalgaz çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dönmez Twitter hesabından, doğalgazı karaya taşıyacak olan boruların işleme tesisine geldiğini gösteren video yayınlayarak, "Geri sayım devam ediyor…Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı" notunu ekledi.
TÜRKİYE'NİN 4. SONDAJ GEMİSİ FİLOYA KATILDI
Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfeden Türkiye, büyük hidrokarbon keşfinin ardından denizlerdeki varlığını devam ettiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Kasım'da 3 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle denizlerdeki arama çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin, 7. nesil olarak nitelendirilen üstün teknolojiyle donatılmış yeni sondaj gemisini de filosuna kattığını açıkladı.
Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından filoya dahil olan dördüncü sondaj gemisi, 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek ve 3 bin 600 metre derinliğe kadar işlem yapabilecek. Boyu 238 metre, eni 42 metre olan gemi Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için katkı sağlayacak.
AVRUPA'DA ENERJİ KRİZİ NEDENİYLE FİYATLAR KATLANDI
Avrupa'da arz kısıtları ve artan talep nedeniyle yaşanan enerji krizi, doğal gaz ve kömür fiyatlarında rekor artışlara yol açtı. Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli doğal gaz kontratlarında megavatsaat başı doğal gaz fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 188 avroya kadar çıktı. Yıl içinde Avrupa doğal gaz fiyatlarındaki artış yüzde 600'ü aşarken, kömür fiyatları yaklaşık 4 katına çıktı.
NE OLMUŞTU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran'da Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yaptığı ve Türkiye'nin Karadeniz'deki toplam gaz keşfinin 540 milyar metreküpe ulaştığı müjdesini verdi.
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