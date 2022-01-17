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THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar kampanyası

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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THY’den Doğu Avrupa ve Balkanlar kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Doğu Avrupa ve Balkanlar'da vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler dahil birçok noktaya kampanyalı fiyatlarla seyahat olanağı sunuyor.

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