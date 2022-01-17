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2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul’un 2021 yılını değerlendiren Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul’da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

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