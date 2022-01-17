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Son dakika | 2021 yılında ne kadar araç satıldı? Bakan Varank rakamları açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Son dakika | 2021 yılında ne kadar araç satıldı? Bakan Varank rakamları açıkladı

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 2021 yılında satılan araç miktarını açıkladı. Bakan Varank yaptığı açıklamada "Geçen yıl Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari araç satıldı. Ülkemizde üretilen 937 bin araç da ihraç edildi. Türk otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 Milyar Dolarlık ihracatla kapattı." ifadelerini kullandı.

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