Talimat Başkan Erdoğan'dan! Zincir marketlere büyük şok! Küçük esnafı koruma planı devreye giriyor! Artık satamayacaklar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük esnafı korumak için zincir marketlerin faaliyet alanlarını düzenleyen yeni adımlara ilişkin talimatı verdiği öğrenildi. Meclis'e sunulmak üzere hazırlıkları yapılan yasa teklifine göre zincir marketler sigara, telefon, mobilya, beyaz eşya, tekstil gibi ürünleri satamayacak.
Başkan Recep Erdoğan bakkal, mobilyacı, beyaz eşyacı gibi küçük esnafın korunmasını sağlayacak talimat verdi. küçük esnafı korumak için zincir marketlere belli ürünlerin satışı konusunda sınır geliyor. Önünüzdeki dönemde Meclis'e sunulacak yasa teklifi kapsamında hizmet alını küçük zincir marketler sigara, telefon, mobilya, beyaz eşya, tekstil gibi ürünleri satamayacak.
KÜÇÜK ESNAF SIKINTILARINI İLETTİ
Zincir marketler ve AVM'ler ile ilgili TESK ve ilgili meslek kuruluşlarının temsilcileri bakanlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorunlarını iletti. Zincir marketler ile mücadele edemediklerini belirterek belli ürünlerin satışının buralarda sınırlanmasını istedi. AVM'lerin belli saatlerde açılması, aralarına belli bir mesafe konulması gibi talepler de oldu.
Edinilen son dakika bilgisine göre AK Partili milletvekilleri vatandaşın nabzını tuttuktan sonra gelen küçük esnafın aynı yöndeki taleplerini de Cumhurbaşkanına, bakanlar ve partiye iletti.
BİR KAÇ MADDELİK DÜZENLEME
Erdoğan ilgili bakanlar ile kurmaylarına pandemi sürecinden olumsuz etkilenen küçük esnafın belli sıkıntılarının giderilmesi için çalışma yapılması talimatı verdi.
KISA SÜRE İÇİNDE MECLİS'E GELECEK
Perakende satışlar ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılıyordu. Erdoğan'ın talimatları sonrasında istenen düzenlemelerin buradan ayrılıp kısa süre içinde birkaç maddelik bir teklif olarak Meclis gündemine taşınması planlandı.
Birkaç maddelik düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor.
ZİNCİR MARKETLERDEKİ SATIŞLARA KADEMELİ SINIRLAMA
Yapılan çalışma kapsamında zincir marketlerin hizmet verdikleri alanlarına göre neleri satıp neleri satamayacakları belirlenecek. Burada bir kademelendirme yapacak. 5 bin metre ve üstünde alanlara sahip marketler için sınırlama geçerli olmayacak. Bunun altında alana sahip marketler için ise tek tek alanlarına göre bir listeleme yapılacak. Örneğin, "Alanı bin metre kare olan marketler beyaz eşya, telefon, alanı 2 bin metre kare alanlar mobilya, sigara gibi ürünleri ürünleri satamaz" denilecek. Bu alanların ne kadar olacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
400 METREKARE ALTINA SATIŞ SINIRLAMASI
Alanı 400 ( bu alan daha da aşağı çekilebilir)yüz metre kare ve altında olanlar zincir marketler ise belirlenen ürün gruplarının tümünü satamayacaklar. AK Parti kurmayları, "Bazı market zincirleri mezralara kadar girdi. Burada mobilyadan yastığa kadar her şey satıyor. Küçük esnaf batıyor" diye tepki gösteriyor.
TELEFON, BEYAZ EŞYA...
Teklifte, 400 metre karenin altındaki marketlere beyaz eşya, telefon, sigara, züccaciye, mobilya, tekstil, ev eşyaları, gibi ürünlerin satışı yasaklanacak. Buralarda sadece gıda ve temizlik maddeleri satılabilecek.
Bu marketlere gıda olduğu için ekmek ile ilgili bir sınırlama getirilmesinin düşünülmediği bildirildi.
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