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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 13 Ocak! Evde bakım parası bu hafta yatar mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 13 Ocak! Evde bakım parası bu hafta yatar mı?

13 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parasının bu hafta yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Her ay evde bakım maaşını düzenli olarak alan vatandaşlar bu ay evde bakım maaşının ne zaman yatacağını sorguluyor. 2022 Ocak ayında zamlı evde bakım maaşı alacak vatandaşlar, 13 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırma yapıyor. İşte; en güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi!

13 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parasından faydalanan vatandaşlar bu maaşın yatıp yatmadığını sorguluyor. Her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının Ocak ayında ne zaman yatacağı merak ediliyor. 13 Ocak Perşembe günü evde bakım maaşı yatan iller listesi gündemde araştırılan konulardan birisi.

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti veriliyor. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde geçerli evde bakım yardımı miktarı 1.797 TL olarak belirlenmişti.

2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 OCAK!

Evde bakım maaşı henüz yatırılmadı. Ocak ayı maaşları yatırıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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