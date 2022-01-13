Evde bakım maaşı yatan iller listesi 13 Ocak! Evde bakım parası bu hafta yatar mı?

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti veriliyor. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde geçerli evde bakım yardımı miktarı 1.797 TL olarak belirlenmişti.

2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi.