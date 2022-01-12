12 Ocak 2022, Çarşamba
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Tarladan markete fiyat uçurumu! Raftaki fiyatlar niye düşmüyor? Canlı yayında anlattı: Alan bunlar, taşıyan bunlar, depolayan bunlar...
Son dakika haberi... Tarlada ucuz olan sebze-meyve markette neden pahalı? Fiyatlar düşecek mi? TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.